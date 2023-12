Il Napoli “riprende” con altri due azzurri in infermeria

E’ tornato subito in campo il Napoli di Walter Mazzarri. Come ricorda ilmattino.it, m artedì c’è il Braga in Champions League e si tratta di una partita decisiva per il passaggio agli ottavi della manifestazione. “Potrebbe esserci anche Mario Rui: il terzino portoghese questa mattina ha fatto lavoro personalizzato in campo e la speranza è di averlo almeno tra i convocati nella sfida infrasettimanale. I guai per Mazzarri, però, non si fermano visto che dopo la trasferta torinese gli azzurri si ritrovano altri due calciatori in infermeria: come riportato dal club ufficiale, infatti, Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale mentre Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita.”

Factory della Comunicazione