Gazzetta – Il Napoli rischia di scivolare al sesto posto, il paragone con un anno fa è inevitabile

Il Napoli è stato battuto dalla Juventus ieri sera all’Allianz Stadium per 1-0, ed è la terza sconfitta consecutiva che arriva da quando Mazzarri è sulla panchina azzurra. Come oggi La Gazzetta dello Sport, gli azzurri rischiano di cadere più in basso in classifica con le gare che si giocheranno fra oggi e domani. “Domani sera il Napoli si ritroverà almeno quinto in classifica, sesto addirittura se il Bologna vincesse a Salerno. La svolta sperata con l’arrivo di Walter Mazzarri non è arrivata, almeno nei risultati e per il toscano di San Vincenzo ecco la terza sconfitta (Real compreso), seconda gara consecutiva a digiuno di gol. Un anno fa, in novembre, alla sosta per il Mondiale dopo 15 partite il Napoli aveva 41 punti e guardava tutti dall’alto. Oggi con quello scudetto meritato sul petto, gli azzurri hanno 17 punti in meno. Una differenza che ha fatto sprofondare nell’abisso l’autostima di un gruppo che non riesce a trovare vie d’uscita”.

Factory della Comunicazione