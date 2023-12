E’ davanti al Napoli, si riaccende la piazza romanista

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quanto entusiasmo c’è a Roma? “Tanto. Vedere la Roma tra le prime quattro, davanti al Napoli, ha riacceso la piazza. È una squadra che, piano piano, sta crescendo. Può piacere o non piacere, ma i giallorossi stanno trovando la quadra. Stanno migliorando le condizioni di renato Sanches, Pellegrini e Dybala sta garantendo sempre più qualità alla squadra. Le prossime partite saranno delicate. In tanti definiscono big match le partite contro Juventus e Napoli, ma anche bologna e Fiorentina saranno avversarie di valore”

Crede che Mourinho innescherà nuove polemiche in conferenza? “In termini di comunicazione, lo Special One non è secondo a nessuno. Il tecnico giallorosso non dice mai nulla per caso, non sai mai cosa aspettarti in conferenza. Le sue parole, come quelle inerenti alla gara contr il Sassuolo, sono orientate a chiedere sempre e solo oggettività. Il suo rapporto con lo staff, con ‘ambiente, come quando andò sotto il settore ospiti a Reggio Emilia, è quel che rende Mourinho speciale”

Probabile formazione dei giallorossi? “Rui Patricio sarà difeso da Mancini, Llorente e N’Dicka. I dubbi sussistono sui quinti di centrocampo. C’è un ballottaggio tra Karsdorp e Kristensen per la fascia destra, mentre a sinistra è favorito El Shaarawy. Al fianco di Paredes è Bove ad essere avvantaggiato su Pellegrini. In attacco ci saranno Dybala e Lukaku”

Factory della Comunicazione