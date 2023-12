Juventus/Napoli: le scelte dei due mister secondo il Corriere dello Sport (Formazioni)

Dal punto di vista pratico, cioè delle scelte, la prima novità rispetto all’ultima sconfitta in campionato riguarda l’uomo che agirà nella coppia centrale al fianco di Rrahmani: Juan Jesus al posto di Ostigard, dicevamo. Con Natan confermato (adattato) sulla fascia sinistra al posto degli infortunati Olivera e Mario Rui (atteso tra il Braga e il Cagliari). In porta, Meret; a destra ci sarà come sempre Di Lorenzo. A centrocampo, la seconda novità rispetto alla sfida con i nerazzurri: di nuovo Zielinski dal 1’ con Anguissa e Lobotka. Con l’Inter accusava ancora gli effetti del colpo alla coscia rimediato con il Real – firmato Rüdiger – e cominciò in panchina, ma oggi Zielo proverà a ripartire dall’ultima scena di aprile: quando si stese a terra stremato e felice sul prato dell’Allianz dopo il gol di Raspadori che valse virtualmente lo scudetto. In attacco, il tridente classico: Politano a destra, Osimhen a recitare da centravanti e Kvaratskhelia a sinistra. Recuperato e regolarmente convocato Zanoli, reduce da una fastidiosa lombalgia che lo ha escluso dalla notte contro i nerazzurri al Maradona, e così a conti fatti i soli indisponibili restano i due mancini Mario Rui e Olivera. E il ds Meluso, bloccato a Napoli dall’influenza.

Factory della Comunicazione

Quella anti-Napoli sarà la Juve dei ritorni e delle certezze. Allegri non avrà a disposizione il solo Weah (ancora alle prese con il fastidio muscolare che lo tiene fuori ormai da oltre un mese) mentre Danilo e Locatelli sono pronti a tornare titolari. Non sono ancora al top ma dovrebbero partire dal primo minuto, a meno di segnali contrari dalla rifinitura in programma questa mattina. Il capitano completerà il terzetto difensivo con Gatti e Bremer e probabilmente, come ammesso dal tecnico, farà staffetta con Alex Sandro, pure lui recuperato ma non al massimo della condizione e già protagonista a Monza una settimana fa. Dopo due ingressi dalla panchina nelle ultime due partite, Locatelli, dolore alla costola permettendo, riprenderà invece il timone del centrocampo con al fianco McKennie mezzala destra e Rabiot interno sinistro. In caso di nuovi problemi, Max potrebbe affidarsi ancora una volta a Nicolussi Caviglia, reduce da due gare da titolare con Inter e Monza. Sulle fasce, invece, toccherà ancora a Cambiaso a destra mentre sulla corsia opposta agirà Kostic.

Fonte: Cds