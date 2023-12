Juventus-Napoli: le quote non sono favorevoli per gli azzurri

Il Napoli, dopo il pesante 3 a 0 subito in casa contro l’Inter, si ritrova davanti un nuovo velenosissimo avversario: la Juventus. L’anticipo Juventus-Napoli è il focus dei pronostici di Superscommesse per la 15esima giornata, che proseguirà con altrettante importanti sfide: Roma-Fiorentina, la trasferta del Milan a Bergamo contro la Dea e l’appuntamento casalingo dell’Inter contro l’Udinese.

Factory della Comunicazione

Juventus-Napoli: Segno 1

Per poter riaccendere subito la luce dopo il blackout del 3 a 0 subito contro l’Inter, il 15esimo turno sarebbe dovuto essere più agevole per il Napoli, che invece volerà a Torino per giocare contro la Juventus. I bianconeri, ad eccezione del pari contro l’Inter, hanno registrato 6 vittorie consecutive, mentre i partenopei, altalenanti e quinti in classifica, si presentano all’Allianz con due sconfitte alle spalle. In casa la squadra di Allegri viene da 5 vittorie negli ultimi 6 match disputati: il consiglio di Superscommesse è l’esito Segno 1.

Roma-Fiorentina: 1X + Over 1.5

La zona Champions è l’obiettivo delle due squadre rivali nella 15esima giornata: Roma e Fiorentina. Dopo i successi contro Sassuolo e Udinese, la squadra di Mourinho vuole continuare la sua striscia positiva, mentre i gigliati sono reduci dal successo in Coppa Italia contro il Parma e a distanza di un solo punto. Il consiglio di Superscommesse è l’esito 1X + Over 1.5, uscito in ben 7 delle 9 partite casalinghe stagionali dei giallorossi.

Atalanta-Milan: Multigol 2-4

In casa Milan servono altri importanti segnali di ripresa dopo il 3 a 1 inflitto al Frosinone. La squadra di Pioli farà visita all’Atalanta, desiderosa di reagire dopo il 3 a 0 subito contro il Torino. Entrambe hanno un gioco propositivo: il consiglio di Superscommesse è l’esito Multigol 2-4, uscito negli ultimi 3 testa a testa, nelle ultime 4 partite dei bergamaschi e in 4 delle ultime 5 giocate dai rossoneri.

Inter-Udinese: 1 + Over 1.5

Reduci da due pareggi e una sconfitta, i friulani si dovranno preparare alla trasferta di San Siro contro l’Inter capolista. La schiacciante vittoria al Maradona ha dimostrato che nessuno è realmente temibile per la squadra di Inzaghi, capace di andare a segno da ogni reparto: il consiglio di Superscommesse punta quindi sull’esito 1 + Over 1.5, uscito negli ultimi tre precedenti contro l’Udinese a Milano.

Tutte le partite della 15esima giornata

Juventus vs Napoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.45; il segno X è quotato a 3.05; il segno 2 è quotato a 3.15.

Il pronostico di Superscommesse: Segno 1

Roma vs Fiorentina

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.30; il segno 2 è quotato a 3.65.

Il pronostico di Superscommesse: 1X + Over 1.5

Atalanta vs Milan

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.55; il segno X è quotato a 3.10; il segno 2 è quotato a 2.95.

Il pronostico di Superscommesse: Multigol 2-4

Inter vs Udinese

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.27; il segno X è quotato a 6.00; il segno 2 è quotato a 10.00.

Il pronostico di Superscommesse: 1 + Over 1.5

Verona vs Lazio

Le quote: Il segno 1 è quotato a 4.00; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 1.97.

Il pronostico di Superscommesse: Goal sì

Frosinone vs Torino

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.35; il segno X è quotato a 3.25; il segno 2 è quotato a 2.25.

Il pronostico di Superscommesse: Multigol 1-3 Casa

Monza vs Genoa

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.20; il segno 2 è quotato a 3.70.

Il pronostico di Superscommesse: 1X + Under 3.5

Salernitana vs Bologna

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.75; il segno X è quotato a 3.35; il segno 2 è quotato a 2.05.

Il pronostico di Superscommesse: X o Goal sì

Empoli vs Lecce

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.45; il segno X è quotato a 3.25; il segno 2 è quotato a 2.95.

Il pronostico di Superscommesse: Multigoal 1-2 Casa

Cagliari vs Sassuolo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.30; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.95.

Il pronostico di Superscommesse: Over 2.5