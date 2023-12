“In questo momento il Napoli deve essere compatto”

Il Napoli di Mazzarri è pronto ad affrontare la Juventus dell’ex Giuntoli stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Factory della Comunicazione

Paolo Tramezzani, allenatore, è stato intervistato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato della partita di stasera tra i bianconeri e gli azzurri.

“Il Napoli del primo tempo con l’Inter a me è piaciuto tantissimo, specie quando è riuscito a mettere in pratica l’aggressione alta.

Me la giocherei all’inizio chiudendo tutti gli spazi, senza concedere ai bianconeri le giocate lunghe sopra la linea difensiva, dal momento che in questo senso la Juve ha giocatori pericolosi. E poi sfrutterei la forza offensiva, uscendo forte dalla pressione e andando in verticale quando possibile. La Juve sta bene di testa, ha grande serenità, è una squadra difficile da affrontare, perché subisce pochi gol. Per far sì che non ci sia troppo da tribolare, il Napoli deve avere piani differenti per affrontare la Juventus , deve essere soprattutto intelligente nel leggere le situazioni.