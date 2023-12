Dazn – Mazzarri: “Ci sono dei dettagli che ci penalizzano, ma io sono fiducioso”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, è ai microfoni Dazn a fine gara: “Spiegare partite come questa è difficile, chi conosce il calcio sa che si vive di momenti. Questa squadra gioca spesso meglio degli altri, ma ha il torto di non concretizzare l’episodio, io credo che ci siano le potenzialità per poter fare un filotto di risultati che tra l’altro meriteremmo. L’unico errore è stato non andare sulla traiettoria di quella palla e perdere l’uomo in area. Quello che è successo prima io non lo so, se non ci fossero stati problemi non mi avrebbero chiamato. Kvara non è riuscito ad esprimersi come sa perchè è penalizzato dalla situazione che c’è a sinistra, dove siamo in pratica senza terzini, ma il calciatore è forte, ma forte, non devo dirlo io. Sono riuscito a rivedere molte cose che si vedevano lo scorso anno, ma ci sono dei dettagli che ci penalizzano, occorre essere più cattivi, ma credo che riuscire a battere il Braga ci darà la possibilità poi di concentrarsi sul campionato…Io devo cercare di capire quali sono i problemi e risolverli, sono fiducioso, devo ritrovare anche molti calciatori, in più deve girare anche un po’ di fortuna, perchè non credo proprio che stasera la squadra meritasse di perdere…”

