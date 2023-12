CdS – Insigne potrebbe tornare in Italia, si cerca una soluzione col Toronto

La Lazio potrebbe muoversi sul mercato invernale di gennaio, alla ricerca di un’ala, ed in questo senso un nome che sta circolando è quello di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ora al Toronto,come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Una, si sa, può essere Lorenzo Insigne, ma solo se il Toronto lo presterà a costo zero. Ha 32 anni e un contratto da 11 milioni tra cifra fissa (7,5) e legata al marketing. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinunciare ad una parte dello stipendio che gli spetterebbe fino a giugno, una grossa fetta dovrebbe coprirla il club canadese, il resto la Lazio. Non è un’operazione semplice. Insigne è a Napoli, vi rimarrà fino a Capodanno. Si è affidato alla You First, stessa scuderia che cura gli interessi di Luis Alberto, per tornare in Europa, meglio se in Italia. Ripete che a Toronto si trova bene, non può compromettere il rapporto con la sua società. La You First proverà anche a trovare un accordo di risoluzione. Il contratto milionario pesa pure per il Toronto, arrivato ultimo in campionato”.

