“Prevedo un pari tra Juventus e Napoli”

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante italiano, ha parlato in diretta a Radio Marte sulla prossima sfida di campionato, il big match tra Juventus e Napoli, in programma venerdì 8 alle 20:45 allo Juventus Stadium: “Juventus-Napoli sarà una sfida molto interessante. Il Napoli sembra aver ritrovato entusiasmo e la voglia di tornare quelli di prima cercando di aggredire più alto. La Juventus, che solo raramente riesce ad aggredire alta, cerca di compattarsi dietro la linea della palla e poi di creare con i suoi campioni azioni da gol. Per il Napoli è una gara complicata da gestire, ci vuole equilibrio, la spavalderia deve essere affiancata all’organizzazione, perchè avere contro a campo aperto i vari Chiesa e Vlahovic non è proprio il massimo. La Juventus imposterà come sempre la gara, togliendo spazio e tempo al portatore di palla, giocando in modo quadrato e compatto. E’ una squadra che si esalta se ha gli spazi, sarà uno scontro bellissimo, tra due squadre forti. Si giocherà sul filo dell’equilibrio e degli episodi. chi sarà più bravo a sfruttare le situazioni la spunterà, ma mi aspetto un pareggio.

