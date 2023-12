Napoli, la Champions nel mirino

I campioni d’Italia sono lontani dalle prime posizioni di Serie A, al momento appare difficile rientrare in corsa per il titolo, anche se il campionato è ancora lungo. Pur senza trascurare il massimo torneo italiano, il Napoli però concentrerà tutti i suoi sforzi per andare più avanti possibile in Champions League, la prestigiosa competizione che sta molto a cuore al presidente De Laurentiis. Settimana prossima è in programma l’incontro decisivo contro il Braga per approdare agli ottavi. Un match in cui tutti i migliori siti di scommesse, attribuiscono enormi chances di successo ai partenopei. D’altronde per andare avanti è sufficiente una sconfitta di misura al “Maradona”. Meglio comunque approcciare bene la gara e provare a vincerla, in modo da archiviare subito il discorso qualificazione.

La Champions League è una competizione estremamente difficile, diverse le formazioni che ambiscono a vincerla. Lo scorso anno ad alzare il trofeo è stato il Manchester City di Pep Guardiola, battendo in finale l’Inter. Gli azzurri sono arrivati ai quarti di finale, prima volta nella loro storia, superati dal Milan nel duplice confronto. Come si è visto nel torneo passato, il momento clou è stato nella seconda parte di stagione. Le sfide ad eliminazione diretta, infatti, sono in programma a partire dal mese febbraio, proprio in quel periodo parte il rush finale per tutte le squadre. Il Napoli dovrà farsi trovare pronto, perché ha in rosa

quasi tutti gli artefici dello storico scudetto.

Ad eccezione di Kim, la formazione è la stessa. Non c’è più in panchina l’amato Luciano Spalletti ma Walter Mazzarri può rappresentare il tecnico giusto per rilanciare i sogni dei tifosi azzurri. Serve soltanto un pò; di tempo per far capire ai giocatori cosa chiede l’allenatore. Occorre inoltre recuperare il miglior Osimhen, troppo spesso infortunato in questa prima parte di stagione. Se il Napoli riuscirà ad acquisire quella continuità di gioco e risultati che è tranquillamente alla sua portata, potrà dire la sua anche in Champions League, sebbene consci della forza di compagini come City, Real Madrid e Bayern Monaco, le principali candidate alla vittoria.

Guardare all’Europa senza però mettere da parte il campionato, in cui arrivare nelle prime quattro rappresenta quasi un obbligo per i campioni d’Italia. Bisogna dunque ripartire dalla sfida con il Braga, una qualificazione agli ottavi che potrà ridare morale a tutto l’ambiente azzurro, per poi pensare con calma ad un 2024 dove il Napoli proverà a tornare protagonista.

Factory della Comunicazione