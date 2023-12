C’è tanta attesa per il big match di domani tra Juventus e Napoli, con gli azzurri che sono incaricati a reagire dopo la brutta sconfitta di domenica in casa contro l’Inter di Inzaghi. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex compagno di squadra di Allegri (Perugia) e Mazzarri (Empoli), che ha parlato delle somiglianze tra i due tecnici e del momento che stanno vivendo gli azzurri.

Factory della Comunicazione

“Mazzarri e Allegri erano uguali qualitativamente da calciatori. Ho avuto la fortuna di giocare con entrambi ed erano veramente forti. Portavano la 10 sulle spalle.

Mazzarri e Allegri come allenatori? Sono allenatori che hanno un modo diverso di proporre calcio. Allegri sappiamo come ragione soprattutto nel discorso di non possesso, sa benissimo che l’occasione da gol c’è. Mazzarri si è evoluto col passare del tempo, nella sua prima avventura al Napoli c’erano giocatori sconosciuti e li ha fatti crescere sotto tanti aspetti, oggi ha una squadra completamente diversa che va solo allenata come fatto l’anno scorso. Sappiamo che cura benissimo l’aspetto difensivo, ha la grande opportunità di avere una squadra che difende bene anche con gli attaccanti, dietro con i centrocampisti e i difensori ha un organico importante. Con i giocatori che ha il Napoli, giocando alto può fare davvero male a tutti gli avversari.