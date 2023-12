CdS – La tappa di Torino è importante, ma la missione di Mazzarri è più ampia

La partita di venerdì contro la Juventus è un’altra tappa importante per il Napoli che dopo la disavventura con Garcia deve puntare alla risalita della classifica e all’accesso alle fasi successive in Champions League, ma la missione di Mazzarri è anche altro, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Da qualche parte bisognerà pur (ri)cominciare, per non ritrovarsi seriamente dentro a un tunnel, senza un filo di luce: l’Allianz Stadium è una tappa, la prossima, ma la missione di Mazzarri è più ampia, conduce tra le stelle, perché di questo pazzo, pazzo semestre, in cui le logiche sono finite sottosopra, qualcosa è rimasto e altro ancora va costruito. La Champions League è un affare enorme, gigantesco, racchiude in sé prestigio e danaro, è un universo che trascina in un’altra vita, meravigliosamente bella e fascinosa: e per starsene tra le stelle, ma pure nel luccichio degli euro, Torino è un appuntamento e il Braga, a seguire, diviene l’epicentro. Però si procede per step e si parte da lì, da quella sfida divenuta la «Madre di tutte le partite», in cui va tutelato il quarto posto, insidiato dalla Roma che sta al fianco, dalla Fiorentina e dal Bologna che stanno alle spalle”.

