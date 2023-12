CdS – Juventus-Napoli, Allegri ritrova i suoi pezzi forti per la sfida ai Campioni d’Italia

Venerdì andrà in scena una di quelle partite affascinanti per tutti gli amanti del calcio. Le due storiche antagoniste del campionato di Serie A si troveranno una di fronte all’altra per la quindicesima giornata, e sia il Napoli che la Juventus hanno le giuste motivazioni per vincere. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha un motivo in più per sentirsi sicuro, ha ritrovato quasi tutti gli infortunati, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Allegri va sul sicuro per lo scontro diretto contro i campioni d’Italia che, in caso di vittoria, proietterebbe nuovamente i bianconeri al primo posto almeno per una notte. L’infermeria ormai si è quasi svuotata – restano out soltanto Weah, che anche ieri si è allenato a parte, e De Sciglio, che rientrerà ad inizio anno nuovo – e il tecnico ritrova due pedine fondamentali come Danilo e Locatelli, pronti a tornare titolare anche se non ancora al top della condizione. Con il ritorno del capitano, la difesa ritroverà un assetto che ha dato soddisfazioni con il brasiliano sul centrosinistra, Bremer al centro e Gatti sul centrodestra. A centrocampo, Locatelli sarà di nuovo al timone, dopo aver disputato due spezzoni dalla panchina contro Inter e Monza a causa della frattura alla decima costola: accanto all’azzurro toccherà a McKennie e Rabiot interni mentre, sulle fasce, Cambiaso agirà a destra e Kostic a sinistra. In attacco, le indicazioni portano naturalmente al tandem Chiesa-Vlahovic: il serbo si è sbloccato contro l’Inter, dopo oltre due mesi senza sorrisi, ma ha fallito l’immediato bis sbagliando un rigore a Monza; Federico, invece, intende interrompere il digiuno di gol che dura ormai dal 22 settembre”.

