“L’obiettivo del Napoli di Mazzarri è arrivare tra le prime quattro”

Il Napoli di Mazzarri si prepara per il big match di Torino contro la Juventus di Allegri, dopo lo 0-3 subito in casa dall’Inter. Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della partita di venerdì e degli obiettivi del Napoli in questa stagione:

“Quando si pensa ad un mancino si pensa sempre a Maradona, perciò mi chiamavano il Maradona della pallanuoto. Sono onorato che venga accostato al più grande di sempre del mondo del calcio.

Spalletti? Ci ha fatto divertire, ha giocato il più bel calcio d’Europa e ci ha fatto vincere lo scudetto. Il Napoli ha dominato in lungo e in largo e Spalletti che oggi è l’allenatore della nazionale e deve riconoscerlo a noi napoletani.

Mazzarri? E’ un uomo di campo, conosce l’ambiente e si fa voler bene dai giocatori. E’ la soluzione migliore per accorciare i tempi di ambientamento. Lui è incappato in cinque partite difficili in partenza, ma bisogna guardare lontano. L’obiettivo del Napoli non è lo scudetto, ma arrivare nelle prime quattro ed andare più avanti possibile in Champions League.

Juventus-Napoli? Il Napoli dovrebbe cercare di non perdere, dovrebbe avere la continuità in tutta la partita. Contro l’Inter ha ceduto dal punto di vista fisico e mentale e certi equilibri tattici vanno aggiustati. Non ci dimentichiamo, però, che abbiamo perso giocatori importanti come Kim che dava equilibrio alla difesa e sicurezza al portiere”.