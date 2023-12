Il Mattino – Mazzarri dovrà fare i conti con la doppia emergenza in difesa

Bisognerà a spettare queste ore e capire se il capitano Di Lorenzo dovrà fermarsi per l’affaticamento muscolare sentito ieri in allenamento, oppure no. Se sfortunatamente dovesse confermarsi lo stop dell’azzurro allora Mazzarri dovrà davvero fare dei miracoli in difesa, considerato che anche sulla fascia sinistra mancano per infortunio sia Mario Rui che Olivera, come scrive oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

“Complice anche l’epidemia di infortuni che si è susseguita in questi ultimi tempi in casa Napoli sulla fascia sinistra della difesa (Olivera e Mario Rui sono out da tempo), il solo rischio di perdere un giocatore come Di Lorenzo non fa certo dormire sonni tranquilli a Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo infatti già deve trovare una soluzione per tamponare la falla sull’out mancino (nelle ultime due gare si sono avvicendati – adattandosi – prima Juan Jesus e poi Natan in quella posizione), figuriamoci dovesse fare i conti con un forfait del suo capitano, stantuffo instancabile sulla corsia di destra. Il tutto a due giorni dal match contro la Juventus, seconda della classe, allo Stadium. L’impressione, comunque, è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. La speranza è che il capitano abbia soltanto risentito delle fatiche degli ultimi tempi e già da oggi torni regolarmente ad allenarsi con i compagni per essere presente in campo dopodomani a Torino“.