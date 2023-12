“Garcia ne ha combinate tante, difficile che il Napoli torna a lottare per lo scudetto”

In diretta a, nel corso di, è intervenuto, giornalista: “Non mi aspettavo turni di stop per l’equipe arbitrale dida parte dall’. I due episodi a sfavore degli azzurri non vengono reputati come errori colposi dai vertici arbitrali, quindi non fermeranno né chi era in campo e né chi era al. L’anomalia sta tutta nel protocollo per l’utilizzo della tecnologia, che non mette come obiettivo quello di fischiare con meno errori possibili. E anzi mette in primo piano questa burocrazia esasperata, nella protezione di chi arbitra in campo.penalizzato? L’onestà intellettuale parla chiaro: l’avrebbe vinto nonostante quei due episodi non fischiati. Gli azzurri sono durati 30-40 minuti, poi sono calati. Questa squadra si porta dietro dei problemi, con una preparazione atletica inadeguata da parte di. Verrebbe da dire, ma quante ne ha combinate? Il suo è stato un fallimento tattico, tecnico e anche fisico… L’è una squadra al top ora e il divario si è visto tutto. La fase difensiva delè un vero problema, mentre l’anno scorso sembravano tutti dei fenomeni. C’era un sistema collettivo, che partiva dagli attaccanti, mentre adesso ha perso questa capacità di giocare da squadra vera.dovrà lavorare molto su questo. Poi ci sono anche le buone notizie: con il nuovo tecnico, lo spogliatoio si è ricompattato e qualche segnale positivo in campo si nota.ha tardato nell’esonerare, lo avesse fatto durante la sosta di ottobre la musica sarebbe stata diversa forse. Laora ha una compattezza da grande squadra, che gioca un calcio brutto ma efficace. Anche l’si è dovuta accontentare del pareggio.sarà una gara pesantissima per entrambi, ma faccio fatica a credere che questopossa rientrare nella lottaanche con una vittoria. Glielo auguro, alla squadra e a, ma la strada è davvero impervia“.