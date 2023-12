COPPA ITALIA – Fiorentina 2 (6)-2 (3) Parma: che sofferenza, ma la Viola è ai quarti

Partita bella e divertente tra Fiorentina e Parma, una squadra che sembra già proiettata al ritorno in Serie A e i primi 20 minuti al Franchi lo dimostrano: i ducali sono padroni del campo, difendono bene e ripartono in velocità contro una difesa della Viola eccessivamente alta. Su uno di questi contropiedi è Bernabé a punire la Fiorentina mettendo in rete un pallone vagante fuori area. Il tempo di tornare a metà campo che la Viola perde un sanguinoso pallone in difesa e Bonny approfitta dell’assist di Mihaila per segnare il secondo gol del Parma. Nel secondo tempo la Fiorentina prende le redini del gioco e prova subito a rientrare in partita ma non riesce a impensierire seriamente il Parma, che quando riparte mette sempre in apprensione la difesa della Viola. Con il passare dei minuti inizia a pesare la stanchezza sulle gambe dei ducali e i gigliati aumentano la pressione riuscendo a trovare il gol che accorcia le distanze con Nzola, che controlla in area e con il sinistro infila Corvi. Passano pochi minuti e, con l’inerzia del match a proprio favore, la Fiorentina trova il gol del pareggio su rigore con Sottil. Il risultato porta la partita ai tempi supplementari, dove la Fiorentina prende in mano la partita e spinge per provare a vincere, ma Man ha una grandissima occasione, trovando Christensen pronto e reattivo sul diagonale. 120 minuti di partita non bastano: ai calci di rigore la Fiorentina riesce a superare il Parma e vola ai quarti di finale.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina (46′ Ranieri), Parisi (46′ Biraghi); M. Lopez, Mandragora (46′ Arthur); Brekalo (46′ Infantino), Barak (66′ Beltran), Sottil (106′ Kouamé); Nzola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Beltràn, Ranieri, Infantino, Duncan, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci, Kouamé.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Hainaut (53′ Del Parto), Osorio, Circati, Coulibaly; Cyprien (91′ Camra), Bernabé (70′ Hernani); Benedyczak (62′ Man), Sohm, Mihaila (70′ Begic); Bonny (53′ Charpentier).

Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Turk, BaloghEstevez, Charpentier, Begic, Ansaldi, Del Prato, Colak, Partipilo, Camara, Hernani, Haj Mohamed, Di Chiara, Man.

Arbitro: Marinelli

Note: Ammoniti: Mina, Nzola, Infantino (F). Recupero: 3′ (pt), 6′ (st), 2′ (sts).

Marcatori: Bernabé, Bonny (P), Nzola, Sottil (F).