Coppa d’Africa: Gli indisponibili del Napoli e delle altre di Serie A

Poco più di un mese e sarà Coppa d’Africa. Una sorta di incubo o quasi per molte squadre europee che vedranno andare via per circa un mese alcuni dei giocatori migliori. Stavolta si giocherà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024, che avrà pesanti effetti sul nostro campionato. Considerando che i giocatori di norma dovranno rispondere alle convocazioni una settimana prima (salvo accordi ad personam), significa che dal 6 gennaio (19ª giornata) saranno indisponibili. E, nella peggiore delle ipotesi, ovvero per chi raggiungerà la finale, saranno assenti fino al weekend del 10-11 febbraio (24ª giornata), per un totale di sei giornate.

Secondo la gazzetta, i convocabili della Serie A sono circa una cinquantina. Una cosa è certa: nessuna delle prime due in classifica subirà scossoni. Sia Inter, sia Juve non manderanno giocatori e potranno attingere pienamente dalla propria rosa. Pure la Lazio non vedrà partire nessuno, anche se i biancazzurri dovranno mandare il giapponese Kamada in Coppa d’Asia (dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar). Fra le squadre di alta classifica, il Milan rischia di veder andar via l’algerino Ismail Bennacer dopo averlo aspettato per quasi sette mesi.

Il Napoli, perderà due giocatori cardine come il nigeriano Victor Osimhen e il camerunese Franck Zambo Anguissa. Non è messa benissimo la Fiorentina (Nzola e Kouamé, Duncan salvo ripensamenti ha lasciato la nazionale), mentre il Torino tra i convocabili dovrebbe salutare il solo Demba Seck, che è nel giro della nazionale senegalese. Anche la Roma non subirà particolari scossoni visto che se ne dovrebbero andare i soli N’Dicka e Aouar, mentre l’Atalanta farà a meno di Lookman.