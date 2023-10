Ulivieri: “Il Napoli è in crescita, anche i tifosi lo hanno capito. Sulla Fiorentina…”

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato a Radio Marte:

Factory della Comunicazione

“Osimhen non calcia più i penalty? Non tirare i rigori significa che in quel momento non se la sente e la passa al secondo rigorista. Queste cose sono stabilite dall’allenatore d’accordo con i giocatori. Secondo me il Napoli di Garcia è in crescita, ha fatto bene in campionato. In Champions il Napoli è uscito tra gli applausi, questo vuol dire che c’è riconoscimento dai tifosi che questa squadra sta crescendo. Le critiche fanno parte del nostro mestiere. Le cose non andavano, il Napoli giocava male e il responsabile è l’allenatore.

Napoli-Fiorentina? I mondi di Garcia e Italiano sono diversissimi. Sempre un 4-3-3 ma interpretato in modo diverso. Secondo me c’è diversità soprattutto per quanto riguarda la difesa. La difesa della Fiorentina va sempre a scalare in avanti, subisce la palla profonda anche in zona centrale”.