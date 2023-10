Le scelte di Garcia fra gli intoccabili e i non convocabili

Rrahamani e Juan Jesus continuano ad allenarsi a parte e non saranno convocati. Il vero dilemma sarà cosa dirà il difensore kosovaro alla sua nazionale in caso di convocazione, sia pure solo per continuare la sua riabilitazione. Il punto è sempre legato al legame che ogni calciatore ha con il proprio Paese. In più Rrahmani è capitano del Kosovo. Chiaro che lo staff medico preferisce tenerlo in cura a Castel Volturno anche perché il difensore si è infortunato proprio giocando con la sua nazionale in Romania.

Il suo rientro, salvo imprevisti, è annunciato contro l’Hellas Verona, sua ex squadra.

La gara con la Fiorentina è un crocevia importante. Alla vigilia di questo periodo, Garcia aveva parlato di un filotto di vittorie fondamentali per rialzare la testa in classifica. Dunque, Udinese, Lecce e… Fiorentina. Difficile pensare che Osimhen, Lobotka e Zielinski possano fermarsi, ora più che mai con la leadership ritrovata. In serata, il tecnico francese è rimasto al Konami Center per assistere alla gara della Fiorentina in Conference League, avendo già visionato

, per tutto il pomeriggio le sintesi dei match contro Udinese, Frosinone e Cagliari. La vigilia con la Fiorentina è prevista ancora al Maradona, perché gli azzurri si alleneranno nel tardo pomeriggio nello stadio di Fuorigrotta.