Tramezzani, ex calc.: “Natan-Ostigard? E’ una coppia di centrali che può fare bene”

Paolo Tramezzani, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

“Rimpianto Napoli per il mancato pareggio? Il rammarico è non aver fatto almeno un punto che sarebbe stato più che meritato per quello che la squadra ha mostrato lungo tutta la partita, nonostante l’enorme valore dell’avversario. La classifica rimane buona, come la prestazione. Il Napoli sarà chiamato a fare punto con le altre sue avversarie del gruppo C. Sta tornando quella voglia di giocare e divertirsi che lo stesso Garcia chiede all’allenatore. Errori difensivi? Al di là del gol del 2-3 di Valverde, che ha fatto un gol bellissimo, sugli altri due gol ci sono stati errori evitabili. Il Napoli deve ritrovare quella solidità difensiva che l’anno scorso aveva mostrato e che in questo avvio di stagione è venuta un po’ meno. Necessità del fallo tattico? Per me si, nessuno è andato ad affrontare l’avversario prima che entrasse nell’area di rigore: lì poteva esser fatto qualcosa di diverso e di migliore.

Natan-Ostigard? La coppia mi sta piacendo, hanno giocato poche partite insieme ma la linea difensiva di muove molto bene tenendo sempre le giuste distanze e coprendosi a vicenda. Devono giocare insieme e migliorare, ma in prospettiva è una coppia di centrali che può fare bene.