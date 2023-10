Pio e Amedeo a Radio Marte: “Dove arriverà il Napoli? Serve scaramanzia”

Il duo comico Pio e Amedeo si trova a Napoli per esibirsi a teatro in questi giorni. I due hanno approfittato del soggiorno nella città partenopea per partecipare come ospiti nel corso della trasmissione “La Radiazza” condotta da Gianni Simioli su Radio Marte. In seguito, i due comici hanno rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”.

Ecco le loro parole:

“Il Napoli di Garcia? Abbiamo visto la partita contro il Real Madrid e possiamo dire che il Napoli è una grande squadra, ma il Real ha dei giocolieri fantastici. Chiedere a noi di calcio, però, è come farlo con Marisa Laurito: abbiamo le stesse competenze. Anzi, forse lei ne capisce di più. Quale è la griglia scudetto di quest’anno? L’Inter è la squadra più forte di tutti. Quanto successo l’anno scorso è stata una grande impresa del Napoli, anche se Inzaghi, ad un certo punto… A Foggia, comunque, si dice che la processione si vede quando si ritira: il campionato è lungo. Dove arriverà il Napoli? Non si parla mai di queste cose, serve scaramanzia. Osimhen che fa? Fosse per noi, gli rinnoveremmo il contratto, ma non siamo De Laurentiis e i soldi non sono i nostri… Intanto, sappiamo che hanno fatto pure il Cicciobello di Osimhen: lo avete visto, non è che succede qualcos’altro ora? Per chi tifiamo, in fondo? Foggia e solo Foggia, siamo “suddisti” e siamo stati contenti che il Napoli abbia vinto lo scudetto lo scorso anno“.

