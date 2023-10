Il Napoli sta consolidando una sicurezza, la coppia Ostigard-Natan

Non è un caso che il primo gol contro il Real Madrid lo abbia segnato lui, il difensore che la scorsa stagione ha avuto poco spazio in campo, Leo Ostigard, perchè insieme a Natan si sta consolidando come una certezza davanti alla porta di Meret, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Ostigard e Natan, per esempio, il terzo e il quarto delle gerarchie difensive, hanno spolverato i retroscena e non solo per aver costruito l’1-0 in tandem (con l’aiuto di Kepa): ma in una nottata perfida come nessun’altra (o come poche), dovendo «accapigliarsi» con Vinicius jr, Bellingham e Rodrygo, l’unico passaggio a vuoto visibile a occhio nudo sta nella scelta d’indietreggiare di fronte all’elegante percussione di quell’étoile inglese per l’1-2. Poi, umanissime pause in una sfida assai caratteriale e un organico che là dietro, adesso, s’è ragionevolmente allungato”.

