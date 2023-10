De Paola: “Bene Ostigard e Natan, no Kvara e Osimhen”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando del Napoli e in particolare della sfida contro il Real Madrid: “Il Napoli visto in Champions mi ha convinto in parte, ma davanti aveva dei mostri. II Real Madrid ha dei campioni che fanno impressione, è fuori dubbio. Gli azzurri hanno i mezzi tecnici ed il gioco per poter affrontare qualunque e invece sono rimasto deluso dalla timidezza di Osimhen e Kvaratskhelia, che forse hanno avuto un po’ di timore reverenziale nei confronti dell’avversario. In linea di massima meritava il pareggio e la fiducia deve crescere. Timido Natan? No lui no, per nulla! Anche in campionato ha dimostrato di essere all’altezza dei suoi precedessori Kim e Koulibaly. La coppia di centrali inedita mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Anche Ostigard mi sta colpendo per ascesa. Di testa è tra i più forti della storia recente del Napoli, se la gioca con Osimhen. La Fiorentina? Sarà una partita difficile, soprattutto dopo gli impegni della Champions. Il Napoli dovrà essere bravo a far ruotare la rosa e a gestire le energie. Poi contro Italiano non dovrà schiacciarsi troppo, altrimenti sarà complicato. Situazione Osimhen? Mi sa tanto di tregua concordata, di pace forzata. Ci sono state delle ripercussioni dopo la questione TikTok, ma oltre i 10 milioni di rinnovo mi sembra esagerato andare. Anche perché a cascata pure gli altri campioni chiederanno un giusto adeguamento. Fa parte del processo di crescita: o si aumenta il tetto ingaggi o si va avanti con nuovi ricambi dopo la cessione di Osimhen”.

