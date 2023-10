Corbo: “Ancelotti ha sfruttato Bellingham, il Napoli non lo ha arginato”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “Sono per la serenità, la correttezza, l’etica ed il rispetto dei ruoli. Giuffredi? Un procuratore deve fare gli interessi del suo assistito nei limiti del rispetto e della buona educazione. Attaccare Garcia è una sgrammaticatura. Se fossi in De Laurentiis chiamerei il buon Giuffredi e gli direi ‘Se non ti va bene a gennaio portami l’offerta di un’altra società e vai via’. Io critico Garcia, ma è lui l’allenatore e non conosco allenatori pazzi che non fanno giocare chi aiuterebbe gli allenatori stessi. Napoli-Real Madrid? Molto bella come partita, tatticamente interessante ed il Napoli ha giocato con molta dignità. Ho scritto che la dignità non ha superato la fortuna ieri sera. Ancelotti ha preparato la partita, ha sfruttato Bellingham nel miglior modo possibile e Garcia non ha tentato alcun correttivo per arginare lo stesso Bellingham. Se gli metti Anguissa addosso tutta la partita vedrai che Bellingham non si muove, invece gli è stato lasciato uno spazio che non tutti gli avrebbero concesso. Il Napoli è stato costruito in modo da essere sempre propositivo, ma quando scattano situazioni di emergenza non ha un gran mediano di rottura. Osimhen? De Laurentiis fa bene a rispondere che non ci siano problemi altrimenti stamattina tutti avrebbero titolato contro di lui. Invece secondo me dei problemi ci sono. Se Osimhen è stato molto teso fino a qualche giorno fa lo si deve ad una trattativa esasperata e purtroppo irrisolta”.

Factory della Comunicazione