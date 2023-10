“Non ne discuto la bravura, ma alcune scelte di Garcia sono senza logica”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio CRC, è intervenuto Ciccio Graziani, allenatore e opinionista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Della mia Fiorentina ricordo Baggio e di come durante gli allenamenti organizzassi la partitina per poterlo ammirare. I compagni, sapendo della sua bravura, non affondavano le entrate ma io insistevo nel fargli sentire i piedi senza eccessi. Sulla bravura di Garcia non si discute, ma alcune sue scelte non hanno senso logico come la sostituzione di 3 giocatori all’88’. Ci sono alcuni giocatori che non devi togliere, a meno che non lo chiedano loro. Invece i cambi devono essere produttivi, devono cambiare qualcosa, ma cambiare a 2 minuti dalla fine che senso ha? 7 partite in 21 giorni comporta un po’ di turnover, ma ci sono dei giocatori che devono restare in campo anche perché sono maturi da capire che se stanno rischiando qualcosa alzano la mano ed escono. La Fiorentina è in forma e gioca bene, rappresenterà un ostacolo duro per il Napoli che però se dovesse giocare come contro il Real Madrid, non dovrebbe avere problemi”.

Fonte: Radio CRC