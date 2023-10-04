Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 9^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 7 ottobre.
BRESCIA – FERALPISALO’ Venerdì 6/10 h. 20.30
DI MARCO
GALETTO – CEOLIN
IV: RINALDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: RUTELLA
COSENZA – LECCO h. 14.00
GHERSINI
CARBONE – LUCIANI
IV: MIRABELLA
VAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – PALERMO h. 14.00
AURELIANO
BERCIGLI – TRASCIATTI
IV: CATANOSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PAGNOTTA
REGGIANA – BARI h. 14.00
GIUA
MASSARA – CORTESE
IV: EMMANUELE
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
SUDTIROL – CATANZARO h. 14.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – YOSHIKAWA
IV: VOGLIACCO
VAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
ASCOLI – SAMPDORIA h. 16.15
COLLU
LO CICERO – RICCIARDI
IV: VERGARO
VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)
CITTADELLA – TERNANA h. 16.15
BARONI
BINDONI – BITONTI
IV: LEONE
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI MARTINO
VENEZIA – PARMA h. 16.15
MINELLI
RASPOLLINI – DI GIACINTO
IV: CALZAVARA
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
COMO – CREMONESE Domenica 8/10 h. 16.15
PERENZONI
GIALLATINI – BAHRI
IV: ANDREANO
VAR: MIELE
AVAR: MARESCA
SPEZIA – PISA Domenica 8/10 h. 16.15
DOVERI
MINIUTTI – VOTTA
IV: VIRGILIO
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)