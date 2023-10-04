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Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 9^ giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 7 ottobre.

 

Factory della Comunicazione

BRESCIA – FERALPISALO’    Venerdì 6/10 h. 20.30

DI MARCO

GALETTO – CEOLIN

IV:      RINALDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       RUTELLA

 

COSENZA – LECCO    h. 14.00

GHERSINI

CARBONE – LUCIANI

IV:      MIRABELLA

VAR:     MARINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       GUALTIERI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

MODENA – PALERMO    h. 14.00

AURELIANO

BERCIGLI – TRASCIATTI

IV:       CATANOSO

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       PAGNOTTA

 

REGGIANA – BARI   h. 14.00

GIUA

MASSARA – CORTESE

IV:     EMMANUELE

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

SUDTIROL – CATANZARO    h. 14.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – YOSHIKAWA

IV:      VOGLIACCO

VAR:     ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

ASCOLI – SAMPDORIA    h. 16.15

COLLU

LO CICERO – RICCIARDI

IV:     VERGARO

VAR:     PRONTERA (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

AVAR:      LONGO S.  (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

 

CITTADELLA – TERNANA   h. 16.15

BARONI

BINDONI – BITONTI

IV:     LEONE

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     DI MARTINO

 

VENEZIA – PARMA    h. 16.15

MINELLI

RASPOLLINI – DI GIACINTO

IV:     CALZAVARA

VAR:      IRRATI

AVAR:       MIELE

 

COMO – CREMONESE      Domenica 8/10  h. 16.15

PERENZONI

GIALLATINI – BAHRI

IV:       ANDREANO

VAR:      MIELE

AVAR:      MARESCA

 

SPEZIA – PISA    Domenica 8/10 h. 16.15

DOVERI

MINIUTTI – VOTTA

IV:     VIRGILIO

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

AVAR:      MUTO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

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