Pistocchi: “Il Napoli ha fatto una buona gara, ma con il Real non puoi permetterti errori”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Punto Nuovo:

“Il Napoli ha fatto una buona partita, ha sbagliato solo alcune situazioni di gioco. Ha preso due gol evitabili, in difesa ha fatto qualche errore che contro il Real non puoi permetterti. Poi la partita è stata decisa da un episodio sfortunato come il gol di Valverde. Ci sono state luci ed ombre, ma il secondo tempo mi è piaciuto tantissimo. Anche i singoli stanno dimostrando di essere in crescita e stanno giocando un buon calcio. Natan? Sono stato tra i primi a parlarne bene. Il problema è che la coppia centrale del Napoli non è quella titolare al momento.

Manca Rrahmani e c’è qualche meccanismo difensivo che può saltare. Il gol di Bellingham non si può prendere, Ostigard doveva uscire deciso sull’uomo e invece se l’è portato in area. Detto questo, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Farina del sacco di Garcia o ritorno al gioco di Spalletti? Il gruppo giocatori e l’allenatore si sono confrontati sui concetti di gioco, ma il confronto da solo non basta per arrivare all’eccellenza. L’allenamento lì fa la differenza e questo deve fare Garcia, che deve recuperare al 100% i principi di gioco del Napoli campione di Italia. Quindi una squadra aggressiva, corta e che non si abbassa troppo. Lo fa a sprazzi ora, non con continuità”.