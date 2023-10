Ostigard, sempre di testa: due “sentenze” consecutive

Probabilmente Leo Ostigard, nella testa di Garcia, non era annoverato nella coppia centrale titolare, pur essendo molto apprezzato dal tecnico che in ritiro gli ha chiesto di non andar via. Ora, complici gli infortuni contemporanei di Rrahmani e Juan Jesus, si è ritrovato anche a far da “chioccia” a Natan e la coppia se la sta cavando benissimo. Il difensore norvegese con la sua specialità, il colpo di testa, è anche andato a rete. Si legge su La Gazzetta dello Sport: “Il suo gol non è bastato al Napoli per raccogliere punti, ma Leo Ostigard si è preso ieri contro il Real Madrid una piccola consolazione statistica: il difensore norvegese ha segnato in due partite consecutive per la prima volta da quando gioca in Italia. Entrambe le sue reti in questa stagione sono state realizzate di testa.”

