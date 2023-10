CdS – Ancelotti si gode la vittoria, ma non è d’accordo sul rigore

Il Real Madrid ha battuto il Napoli ieri sera al Maradona per 2-3, ma il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, non è andato via completamente soddisfatto del risultato, come sottolinea il Corriere dello Sport. Alla fine sorride Carletto, ma il rigore per il 2-2 del Napoli proprio non gli è andato giù per la decisione dell’arbitro francese Turpin. «Per me non c’era, rigori così di solito in Champions non ne fischiano. Era rimpallo dopo una scivolata di Nacho e la regola credo che dica che non si può dare un rigore su un rimpallo». Ancelotti si è goduto comunque la vittoria al Diego Armando Maradona: «Una partita difficile, combattuta fino all’ultimo. Non siamo partiti bene e abbiamo incassato un gol che si poteva evitare. La squadra poi hai iniziato a giocare meglio, il vero momento di sofferenza è stato dopo il calcio di rigore, ma in difesa siamo stati bravi e non concesso spazio alle spalle a Osimhen, mentre sui cross abbiamo sofferto, cosa inevitabile contro un giocatore tra i migliori al mondo nel gioco aereo, forse il migliore». Ancelotti ha provato a cambiare qualcosa dopo il 2-2 e ne ha raccolto i frutti. «L’ingresso di Modric, nel secondo tempo, ha dato la possibilità di controllare meglio il gioco e di portare a casa una vittoria molto importante su un campo molto difficile e contro una squadra molto forte». Tre punti arrivati grazie a un golazo di Valverde, anzi, a un’autorete di Meret: «Che abbiano dato l’autogol a Meret mi sembra assurdo, mi viene da ridere. Valverde è un grandissimo centrocampista che ha anche un tiro formidabile, la rete è sua».

