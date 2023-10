SKY – Garcia: “Risultato non giusto, i momenti della gara vanno capiti”

A fine gara, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, interviene ai microfoni Sky: “Il risultato non è giusto, non siamo appagati. Il pareggio era più giusto, ma nel calcio a volte è così. Abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol, perchè giocando come facciamo noi, si può stare, i ragazzi devono essere coscienti che sbagliare fa parte del gioco. Invece non mi è piaciuto che sull’1-1 non abbiamo pressato e abbiamo sofferto prendendo il secondo gol. Mi è piaciuto il ritorno in campo dopo l’intervallo, dove ho rivisto un Napoli aggressivo che ha pareggiato e poteva vincerla. Ci sono stati due episodi, il rigore per noi ed anche il fallo su Olivera, ma non parlerò dell’arbitro. Buone prestazioni anche da parte di chi è subentrato, ho tolto Politano perchè era stanco ed ho tanta qualità in panchina. Il gol di Bellingham viene in un momento in cui abbiamo poco protetto l’asse della squadra, dovevamo coprire con i centrocampisti l’interno e portare il gioco sulle fasce. Perdiamo un duello con sfortuna perché la palla passa tra le gambe di Ostigard che ha fatto una buona gara. È un atteggiamento sbagliato di squadra perché dovevamo essere in grado di ricompattassi. I momenti della gara vanno capiti un po’ di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo”

Factory della Comunicazione