Napoli, controlli più serrati: allerta biglietti falsi

Il Napoli ha invitato i tifosi a recarsi prima allo stadio in occasione del match di stasera. Non solo per avere un accesso più semplice all’ impianto di Fuorigrotta, ma per controllare, verificare. Infatti, come scrive Il Mattino, in vista di Napoli-Real Madrid, esiste il problema “biglietti falsi”: “C’è un aspetto che colpisce: l’allerta biglietti falsi. Perché non è un caso che la società azzurra ha diramato una nota, proprio ieri, in cui avvisa che i controlli all’ingresso saranno proprio finalizzati a verificare se i tagliandi non siano contraffatti. E non solo per la gara con il Real Madrid: è iniziato da parte del Napoli, alla luce di qualche segnalazione, un vero e proprio controllo agli ingressi. Ed è ovvio che questa ulteriore verifica rallenta gli accessi allo stadio. Da qui l’invito ad arrivare il prima possibile. Le forze dell’ordine prevedono controlli capillari, zone di prefiltraggio e perquisizioni accurate. Massimo controllo da parte degli steward delle vie di fuga e delle scale: la zona dello stadio è, in ogni caso, nel cuore dei Campi Flegrei che in queste settimane sono nel vivo di una nuova crisi bradisismica”.

Factory della Comunicazione