Marchetti: “Il Napoli sa come ribaltare i pronostici, dovrà difendere di squadra”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live – Tiro al bersaglio, in onda su Radio Marte: “Il Napoli arriva alla sfida con il Real con uno spirito rinfrancato dopo un periodo turbolento in cui è stato messo in discussione troppo presto il lavoro dell’allenatore. Ci arriva inoltre dopo una serie di polemiche extracalcistiche a cui il Napoli ha risposto almeno sul campo in maniera buona, con due poker contro Udinese e Lecce. Al Napoli bastava prendere questo coraggio per continuare ad essere consapevole della sua forza e recuperare le proprie certezze. Ora questo Napoli ha recuperato il suo spirito e arriva a questa partita spettacolare nel modo giusto. Inoltre, questo sarà un ottimo test per capire se la tempesta è definitivamente passata”. Sulle parole di Di Lorenzo: “Sa smorzare le polemiche, è un grande capitano che ha preso consapevolezza della sua forza e del suo ruolo in spogliatoio. È campione d’Italia, è campione d’Europa, ha la fascia di capitano sul braccio e sa assumersi le proprie responsabilità. Sul discorso Osimhen è stato molto equilibrato ed ora ha capito che è arrivato il momento di tirare fuori un po’ di pepe, con il garbo e l’intelligenza che gli sono proprie. Parole belle e coerenti con la partita che il Napoli si andrà a giocare“. Sulle dichiarazioni di Garcia: “Circolo dei saggi? Garcia nella gestione di queste situazioni ha dimostrato intelligenza, cercando di capire l’umore dello spogliatoio attraverso i suoi giocatori, come Di Lorenzo. questo serve a responsabilizzare la squadra e capirne le sfumature. Spalletti al primo anno ha dovuto capire i giocatori che aveva a disposizione, sia a livello tecnico che umano. Garcia ha bisogno di tempo, in un contesto pesante perché ha ereditato la panchina dei campioni d’Italia con aspettative altissime“. Su Napoli-Real Madrid: “Peso maglia Real, quanto si sentirà? Il Napoli deve affrontarla come ha detto Di Lorenzo, con quel tipo di atteggiamento li. L’anno scorso il Napoli ha vinto senza partire da favorito, quindi sa come si possono sovvertire i pronostici: il blasone conta, ma a questi livelli conta l’atteggiamento, gli episodi, la cornice di pubblico, le motivazioni. Il Napoli deve giocare questa partita senza preoccupazioni. Al Napoli in questo inizio di stagione era mancato soprattutto Kvaratskhelia , che adesso sembra essersi ritrovato“. Infine sulla coppia difensiva: “Ostigard-Natan, prova del nove per loro? Soprattutto per Natan, che da giocatore quasi mai utilizzato si trova a vivere da protagonista la sfida Champions. Il Napoli però deve ragionare da squadra e non singolarmente: sarà importante una fase difensiva eseguita dal collettivo con intelligenza e attenzione“.

Factory della Comunicazione