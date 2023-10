Kvaratskhelia carico: “Il Napoli rispetta tutti ma non ha paura di nessuno. Vogliamo vincere”

L’attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, candidato al Pallone d’Oro, insieme a Victor Osimhen, ha parlato in un’intervista a AS Diario, soffermandosi fra le altre cose sulla sfida si stasera al Real Madrid per la fase a gironi di Champions League.

“Pallone d’Oro? Sogno di vincerlo un giorno, come sognano tutti. Sono cresciuto guardando il Real Madrid in Tv e ora è il mio rivale in campo e anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici di una serata così. Il Napoli rispetta tutti ma non ha paura di nessuno. Vogliamo vincere.

Tre mesi senza segnare? Come calciatore, sai che non puoi sempre essere all’altezza di ciò che ti viene chiesto. Devi essere consapevole che momenti come questo ti toccano e servono a migliorare il tuo gioco. Non mi interessano le critiche: mi interessa solo aiutare la squadra, non importa se è con un gol o un assist. Certo, mi è mancata la sensazione che si prova quando si segna un gol”.