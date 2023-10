Graziani: “Il Napoli deve affrontare il Real con coraggio, senza timore reverenziale”

Ciccio Graziani, campione del Mondo in Spagna nell’82, è intervenuto a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda su Radio Marte: “Dal Napoli mi aspetto una gara di coraggio, senza timori reverenziali, sai che giochi contro una squadra che ha fatto la storia, ma il Napoli ha ritrovato gioco, risultati ed autostima, dopo il ko con la Lazio, il pari con il Genoa soprattutto. Ora si va in Champions, l’importante sarebbe non perderla, visto che a Braga si è vinto, gli azzurri devono avere coraggio. Rispetto i numeri e le impressioni di tutti, ma con la Lazio è vero che aveva fatto un buon primo tempo, nel secondo è stato imbarazzante, mi aspettavo una risposta positiva a Genova e il Napoli ha fatto un tiro in porta, non è questione che è mancato solo il gol, in realtà ci si era chiesti cosa fosse accaduto. Anche a Bologna non era il Napoli dell’anno scorso, la confusione c’è stata anche con i cambi, poi non so cosa sia successo in seguito ma credo che un chiarimento ci sia stato, del resto era impensabile che si fossero rincitrulliti tutti. Ogni partita ha la sua storia, non si può paragonare un’annata ad un’altra, il Real se lo guardiamo oggi ha perso un po’ di competitività a livello individuale ma se tengono fuori Modric e Kroos non si sente la differenza. Tra l’altro credo sia meglio affrontare il Real nel girone e non nella gara secca. Mi verrebbe da dire che sarebbe preferibile non perdere, per poi giocarsi la qualificazione negli altri incontri, ma dico invece: il Napoli abbia coraggio, giocare contro gli spagnoli è una bella soddisfazione, oltretutto la squadra ha grandi valori, poi Carlo sicuramente è consapevole della forza del Napoli. Sarà uno spettacolo, senza dubbio. Il Napoli si presenta con un Maradona completamente esaurito, mi gusterò il match con grande curiosità“.

Factory della Comunicazione