Gazzetta – Tenere legato Osimhen al Napoli è adesso una necessità

Della vicenda che lega Osimhen e De Laurentiis, e quindi il Napoli dovrà essere ancora scritto il finale, ma l’auspicio è che il rapporto continui, soprattutto per l’importanza del calciatore in azzurro, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Tenere legato Osimhen al Napoli è adesso una necessità. Venderlo a gennaio significa picconare le possibilità nella lotta ai posti Champions, che dalla prossima stagione marcheranno un confine ancora più netto, materiale fra l’esserci e il non esserci. Una vendita d’urgenza poi non sarebbe mai ai prezzi migliori. Bisogna “intavolare” un percorso politico che rimetta il contratto nell’agenda di tutti, con le tutele per tutti . In un cortocircuito di senso, sono arrivati prima il gol di Victor e poi le scuse della società per un uso dozzinale dei social. Chissà in questa cronologia bizzarra dove si possono (se è possibile farlo) piazzare le scuse di Osimhen a Garcia, che nel frattempo s’è ravveduto rimettendo Politano e Mario Rui nella foto di squadra, risalendo così a Spalletti: c’è tempo per tutto, ma prima c’è ancora tempo per quel Napoli lì, indimenticabile (infatti non va “dimenticato”). Manca ancora quel sorriso. Quell’esultanza di Osimhen era così innaturale da poter essere senza dubbio rimediabile. Le scuse sono sempre un bellissimo punto di partenza”.

