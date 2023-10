Agostinelli: “Il Napoli può mettere in difficoltà il Real Madrid! Se concedi qualcosa a Kvara e Osimhen…”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Credo che, con il Real Madrid, il Napoli non possa essere, anche se per poco, favorito. Questo, però, non significa non vincer la partita. Cioè il 51% delle possibilità di vittoria, anche nei momenti più belli del Napoli, secondo me è sempre del Real. È chiaro che il Napoli può vincere e non mi stupirebbe, anche perché ogni partita fa storia a sé. A bocce ferme, però, non riesco ancora a dire che il Napoli possa avere il 51% di possibilità di vittoria e il Real il 49. Il Napoli è una squadra europea di grande livello in questo momento e lo ha dimostrato per tanti anni. Quindi ha esperienza, ormai, anche in Europa, ogni risultato è aperto per il Napoli che può raggiungere qualsiasi obiettivo. Da due partite a questa parte il Napoli è tornato ai livelli dello scorso anno probabilmente perché Garcia avrà parlato con la squadra, cercando di sdrammatizzare e alleggerire le pressioni. Ho rivisto il Napoli divertirsi, far gol in qualsiasi modo; ho rivisto giocatori di primo piano divertirsi di nuovo palla al piede. Un passo indietro come tattica, più libertà di dare spazio alla grande qualità ed ecco fatto. Unica nota stonata il gol di Osimhen con il nigeriano che non ha esultato. L’allenatore deve salvaguardare i giocatori e se hanno il broncio lo stesso mister deve fare in modo di tranquillizzarli. Perché l’importante è che i calciatori segnino ma se non avessero il broncio potrebbero segnare di più. Nel caso di Osimhen, il Napoli ha bisogno che questo giocatore sorrida e quindi occorre un grande lavoro di alleggerimento. Io sono convinto che il Napoli possa mettere in difficoltà il Real in attacco. Kvara, Politano e Osimhen è il trio d’attacco in Europa tra i più forti in assoluto. Potrebbe essere tra i primi tre. Quindi se stanno bene diventa un problema per il Real Madrid. Le squadre spagnole, con tutta la loro bravura e qualità, qualcosa ti concedono sempre. E se al Napoli concedi… Se davanti nel Napoli stanno bene è dura per qualunque avversario. Anche il centrocampo del Napoli, Lobotka, Zelinski, Anguissa, è tanta, tanta roba e non è al di sotto di quello del Real Madrid“.

