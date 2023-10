RIVIVI LIVE: Garcia: “Serviranno cuore e cervello! Abbiamo studiato il Real ma siamo concentrati su di noi, daremo il 120%”. Di Lorenzo: “Per queste gare serve essere un po’ sfacciati”

Premere f5 per aggiornare

Siamo già alla vigilia della seconda giornata di Champions League. Il Napoli è atteso martedì sera al Maradona dalla sfida al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per parlare del match e rispondere alla domande della stampa, mister Rudi Garcia e il capitano azzurro, Giovanni di Lorenzo.

14:10 – Inizia la conferenza

Sull’emozione della Champions: “E’ la più bella competizione, per un tecnico o un giocatore è sempre speciale, già quando sentiamo la musichetta sentiamo una carica importante e ti fa capire che sei in Champions. Ho già detto che il Napoli è un club che deve giocarla ogni anno, siamo primi nel girone col Real, ma è il campionato che ti porta ogni anno a giocarla e abbiamo fatto bene l’ultima gara. Siamo tornati nei primi 4 e possiamo dedicarci a questo grande evento, contro uno dei più grandi club al mondo con un palmares unico, 5 vittorie nelle ultime 10 stagioni, due anni fa col grande allenatore che voi conoscete benissimo e che anche io apprezzo molto. Hanno una decina di giocatori dall’ultima finale, sarà una gara difficile ma abbiamo l’ambizione di giocare per vincere”.

Per Di Lorenzo, pensate che al di là della grandezza dell’avversario conterà il vostro gioco o quello che preparerà Ancelotti?

“Sarà una gara da giocare, non da subire. La competizione è casa loro, l’hanno vinta tante volte, ma siamo pronti, giochiamo in casa, lo stadio pieno, quindi faremo il massimo per metterli in difficoltà sapendo che affronteremo una grande squadra. Ma siamo pronti, sarà emozionante”.

Serve più cuore o cervello?

“Il cuore ce l’avremo, ma in alcuni momenti servirà anche la testa per spingere o per impedire al Real di mostrare le sue qualità. Servono entrambe, il cuore ce l’avremo senza problemi”.

Come si limita un giocatore come Bellingham?

“Sono stati bravi a prendere uno come lui, dopo la partenza di Benzema, anche se gioca in un ruolo diverso. Non dobbiamo pensare ad un solo giocatore, ma sono stati bravi anche nel prendere Joselu. E’ una squadra anche potente, alta sui piazzati, è una squadra completa, ma noi abbiamo tante possibilità nella nostra squadra. Siamo forti in tutti i reparti e sarà una gara importante su tutti i piani, avremo l’ambizione di vincere e bisognerà essere prima di tutti umili ed al 120% delle nostre qualità”.

Per Di Lorenzo, nella tua zona dovrai fronteggiare Vinicius, l’hai studiato?

“E’ un grande campione, giovane ma già determinante da subito, dovremo stare attenti a lui ma come ha detto il mister non solo ad un giocatore, ma a tutti. Quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà”.

Avete iniziato male il campionato, poi s’è trovato un punto d’intesa tra lei e la squadra?

“Quando vinci le prime due partite non si può dire che si è iniziato male. E’ cambiato che avendo già il miglior possesso palla, tirando tanto in porta, poi quando ti avvicini non prendi più il palo che esce, ma il palo che entra e la fiducia torna. Pensiamo a Kvaratskhelia, dopo il gol è più leggero nella testa, è felice in campo, è un giocatore unico ma forzava le giocate pensando al gol che mancava da marzo. Ora abbiamo più successo nei tiri, era questo da migliorare, prendere la porta, segnare, fare gol sui piazzati come a Lecce, abbiamo preso il 35% delle volte la porta e così vinci più spesso e non pareggi”.

Questa sfida arriva con 7 anni di ritardo, doveva affrontarla alla Roma agli ottavi. Ha un sapore in più per lei?

“Ho già parlato di questa cosa, quando arrivai, non ho niente da aggiungere. La storia è il presente, Napoli contro Real, una gara che sognano tutti in Champions. Concentriamoci solo su questa gara, recuperiamo bene, sarà la quarta in 9 giorni, è un ritmo davvero difficile per i giocatori. Il calendario mette a rischio i giocatori che hanno già giocato con la nazionale, pensate a Di Lorenzo alla settima in pochi giorni. Devo pensare anche a questo, ci ho pensato un po’ prima già al Lecce, il mio compito è pensare anche dopo. Daremo tutto, poi avremo 5 giorni per riposare, ma dovremo essere pronti fisicamente perché col cuore ci saremo”.

Per Di Lorenzo, sono giorni complicati per Osimhen: da capitano come lo supporti?

“Per noi non è cambiato niente, il suo rapporto con la squadra ed il suo atteggiamento per dare il massimo non è cambiato, s’è visto anche in partita, ha sempre voglia, dà disponibilità ai compagni, è il solito Osimhen, un grande giocatore e darà il massimo lui come tutti contro il Real”.

La gara di domani indirizzerà già il primo posto?

“Forse è un po’ presto, era importante vincere la prima, non è mai vincere fuori casa in Champions. Ci proveremo domani, sapendo la forza dell’avversario, meglio fare un risultato positivo per andare avanti, è sicuro, e faremo di tutto per farlo”.

Per Di Lorenzo, come ti trovi con Natan ed Ostigard?

“Intanto siamo contenti di non aver subito gol nell’ultima gara, è importante, dà fiducia a noi, al portiere, siamo contenti. Sulla coppia di centrali penso stiano facendo molto bene, più giocano più prendono fiducia come tutti, siamo contenti di ciò che stanno dando”.

Per Di Lorenzo, sei il giocatore perfetto per ogni allenatore: come fai a giocarle tutte?

“Qualche partita la sbaglio anche io (ride, ndr), credo attraverso il lavoro, la cura del corpo, dell’allenamento, della vita in generale, forse perciò performo così, ma anche io sbaglio e lo faccio spesso”.

Per Di Lorenzo, nello spogliatoio dopo questo momento difficile c’è la sensazione di poter rifare il percorso dell’anno scorso?

“A me dà fastidio che quando si sbaglia una partita si dice che non siamo quelli dell’anno scorso, quando facciamo bene una partita allora si dice che siamo tornati quelli dell’anno scorso. Si continua a parlare dell’anno scorso, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo forti, abbiamo avuto qualche frangente di partite in cui non siamo stati al nostro livello, ma la stagione è lunga e siamo tutti focalizzati sul percorso. Siamo partiti bene in Champions, una vittoria fuori non è mai facile, domani affrontiamo il Real con la giusta serenità, dovremo essere coraggiosi e propositivi, anche un po’ sfacciati quando affronti queste squadre e devi accettare i duelli”.

Il blasone del Real può frenare il Napoli? Come si lavora sulla testa?

“Noi abbiamo studiato la squadra, abbiamo mostrato ai ragazzi punti di forza e debolezze, ogni squadra al mondo non ha solo punti di forza, anche noi. Ma siamo concentrati sul nostro gioco, le nostre qualità, la fiducia, dobbiamo mettere tutto in campo. Tranquillità, serenità, poi non sarà necessario parlare di motivazioni quando arriveremo allo stadio. Pensiamo solo a cosa mettere in campo tutti insieme, come squadra. Non c’è bisogno di ricordare ogni minuto la grandezza del Real, la conosciamo”.

Per Di Lorenzo, avete sfiorato la semifinale per scelte discutibili anche arbitrali: quel traguardo è un sogno o un obiettivo visto che significherebbe anche accedere al Mondiale per club?

“Il primo obiettivo è passare il girone che è difficile perché non ci sono mai partite facili o scontate, si decidono tutte per dettagli o episodi. Arriviamo agli ottavi e poi vediamo dove arriveremo”.

Per Di Lorenzo, ti limiterai a difendere su Vinicius o proverai pure a spingere?

“Io non gioco solo per rincorrere un avversario, farò la mia partita come sempre. Sappiamo che di fronte avremo una squadra con tanti campioni, ma dovremo giocare anche noi la nostra partita, con coraggio, saremo propositivi da squadra”.

Il Real ha schierato un centrocampo a volte molto fisico con Camavinga e Tchouameni ed un altro tecnico con Modric e Kroos, cosa sarebbe meglio per voi?

“Torniamo sempre al discorso che loro hanno giocatori bravi, sia tecnici che fisici. Quello che ci andrebbe bene è quella che noi batteremmo (ride, ndr), ma non la conosco. Scherzo, ma noi siamo concentrati su di noi, ci basta sapere chi affrontiamo perché i giocatori devono sapere tutto sul loro diretto avversario sul campo, per il resto dovremo gestire bene i dettagli e le grandi gare vengono decise da queste cose qui”.

