Resoconto 2° giornata- serie A

Ritorna la serie A, dopo la Nations League, con l’anticipo tra Roma e Como del sabato, con il secondo successo di fila delle giallorosse di Spugna sulle lariane (prima sconfitta stagionale): il poker finale porta le prime firme italiane di Kumagai e Viens, Tomaselli e Giacinti.

La domenica si apre con l’anticipo delle 12.30 tra Napoli e Milan, con le rossonere di Ganz che conquistano il primo successo stagionale con la match-winner Laurent al 96′, con le azzurre che restano a zero punti. Nel pomeriggio, al “Ricci”, Sassuolo e Pomigliano si dividono la posta in palio conquistando rispettivamente il primo punto stagionale (1-1): Harvey per le pantere, ma la solita Sabatino ristabilisce il punteggio in parità. Alle 18.00, al “Vittorio Pozzo Lamarmora” di Biella, la Juventus serve il poker alla Sampdoria con la doppietta di Beerensteyn, Gunnarsdottir, Girelli e Garbino; per le liguri, la rete della bandiera è di Sena das Neves su penalty, con le blucerchiate che restano a zero punti.

Nel posticipo del lunedì, all'”Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, pari e patta (1-1) nel secondo pareggio di giornata, dopo quello tra Sassuolo e Pomigliano (sempre 1-1), anche Inter e Fiorentina si portano a casa un punto per una nel primo pareggio stagionale per entrambe. Apre Mijatovic nel rimo tempo per le viola di De la Fuente, risponde Pedersen al 33′ della ripresa.

Classifica:

Roma e Juventus 6; Inter e Fiorentina 4; Milan e Como 3; Pomigliano e Sassuolo 1; Napoli e Sampdoria 0.