Osimhen avrebbe preferito un chiarimento che non c’è stato

Inutile nasconderlo, i tifosi stavano attendendo il suo messaggio. Il rapporto tra Victor Osimhen, i napoletani ed i supporters azzurri è sempre stato ottimo, il suo silenzio non era compreso e faceva porre domande…Perchè? Il video goliardico visto come un’offesa, le questioni contrattuali, non riguardano nè città nè napoletani, per cui le sue parole sembrava strano non arrivassero. Ieri sera quella sorta di difesa verso Napoli ingiustamente accusata. La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’argomento e del desiderio dell’attaccante di un confronto con il club che non c’è stato, nonostante il comunicato in cui si specificava che, nel video, non c’era alcun intento offensivo: “Non delle vere e proprie scuse, ma Victor in campo continua a dare risposte eccellenti, anche se questa storia non l’ha proprio capita e avrebbe preferito un chiarimento più profondo che non c’è stato”.

Factory della Comunicazione