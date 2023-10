Napoli/Real: super incasso al Maradona. C’è una seria assenza nella difesa azzurra

Per la prima volta in questa stagione il Maradona registra il tutto esaurito, già da qualche giorno tutti i 55 mila biglietti disponibili per la gara contro il Real Madrid, la prima casalinga in Champions per i campioni d’Italia, sono stati venduti. La politica del club, che ha favorito la fidelizzazione di ventimila abbonati, fa sì che nonostante il sold-out non sarà battuto il record d’incasso di 4,4 milioni che risale proprio all’ultimo Napoli-Real, quello del marzo 2017. Comunque a Fuorigrotta, complice anche gli ultimi due successi degli azzurri che si sono rilanciati in campionato, si rivivrà la magia delle notti dello scudetto, quelle che fra maggio e giugno hanno riempito di gioia l’intera città e reso lo stadio Maradona il centro di gravità permanente dell’appassionata tifoseria partenopea, che vuole prolungare questo periodo da sogno.

Rrahmani out Intanto, dopo la trasferta positiva di Lecce, la squadra ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno. Amir Rrahmani ha fatto palestra e terapie ed è ancora lontano dal rientro. Dunque Rudi Garcia dovrà fare ancora a meno dell’esperto centrale kosovaro, così come del brasiliano Juan Jesus. Dunque confermata in difesa la coppia Ostigard-Natan, che sta facendo bene. Fonte: Gazzetta