Massimo Ambrosini: “Il Napoli può affrontare il Real senza timore ma con rispetto”

L’ex calciatore del Milan, oggi commentatore tv, Massimo Ambrosini, è intervenuto in diretta si microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domani tra Napoli e Real Madrid.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è una squadra molto forte con interpreti di grande livello altrimenti non fai ciò che hai fatto l’anno scorso. La qualità della rosa e dei giocatori, potrà sopperire alle grandi aspettative ed alle pressioni che ci sono sui campioni. Poi bisogna assorbire anche il cambio allenatore, ma hanno tutto per poter fare un’altra ottima stagione. Io l’anno scorso c’ero al 4-0 contro il Liverpool, fu una serata pazzesca. Secondo me il Napoli ha dentro di sé il modo di affrontare certe partite. Ha uno stato mentale che gli permette di affrontare il Real senza timore, ma con grande rispetto. Kvaraskhelia ha iniziato con una condizione fisica non ottimale. Ma anche l’anno scorso in alcuni casi è stato criticato in momenti difficili. Ma è colui che ha la giocata, che ha qualità. Insieme a Osimhen, Simeone, Lindstrom hanno potenziale offensivo che non è secondo a nessuno in Serie A. Solo il danese non l’ho visto ancora bene, in Germania mi aveva impressionato. Va trovata solo la quadra per sfruttare al meglio tutte queste potenzialità. Lobotka e Anguissa sono fondamentali, ed al camerunense Garcia lascia grande libertà perché ha tanta leadership“.