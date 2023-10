Enrico Fedele sul girone Champions: “Qualificazione fatta, ecco le due squadre che passeranno”

Il dirigente ed opinionista Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di “Forza Napoli Sempre”, programma in onda su Radio Marte, parlando dei prossimi impegni del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Domani è una partita di cartello, da Globe Trotter. Girone Champions? Le due squadre passeranno il turno perché le altre sono poca cosa. Il Real non mi sembra il Real Madrid e quindi il Napoli può fare la sua partita. Sarà un grande spettacolo perché il Real è sempre il Real anche se non è una partita di vita o morte calcistica. Per me l’alternativa a Lobotka non c’è fino ad oggi. Forse Demme ma gioca e non gioca e non è il suo ruolo. Cajuste non ha le stesse caratteristiche di Lobotka. Io credo che la qualificazione sia già fatta e credo che il Napoli possa sfatare questa tradizione. Il Napoli deve giocare senza timori, palleggiando. Se lo fa come sa fare credo che Osimhen e Kvara possano far male. La Juve? Per me, al momento, è la migliore tra le provinciali”.

