Cucci: “Tra Osimhen e il Napoli c’è un amore reciproco. Victor fa bene a legarsi alla città”

“Quando sento il discorso della panchina del Napoli, per alcuni è una meraviglia ma in altri casi è una panchina delle mortificazioni per la troppa qualità. Io penso che dare calciatori in più agli allenatori significa metterli in difficoltà. Liedholm diceva che giocare in dieci era meglio, se invece hai troppi calciatori di qualità un allenatore non sa chi scegliere. Per me il turnover è una bestialità, perché alcuni allenatori non riescono a realizzare la “squadra vera”, quella che si conosce a memoria. A Garcia consigliai di giocare con i soliti prima di trovare la quadra con le sue idee.

Napoli-Real Madrid? Sarà il primo controllo della situazione calcistica italiana. Sarà uno scontro bellissimo, ed anche le altre italiane avranno confronti importanti per farci capire a che punto siamo a livello europeo”. Osimhen? La faccia bella di Napoli è questa capacità di creare il futuro dei calciatori come accadde con Maradona. Un’accoglienza unica nel mondo. Victor fa bene a legarsi alla città ed ai tifosi. Perché è un amore ricambiato. Lui ha uno stile asciutto che mi piace molto, a volte anche intellettuale, perché non reagisce in maniera da fenomeno. Anche il gesto di cedere il rigore è di grande classe.Sarà il primo controllo della situazione calcistica italiana. Sarà uno scontro bellissimo, ed anche le altre italiane avranno confronti importanti per farci capire a che punto siamo a livello europeo”.