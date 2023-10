Ancelotti: “A Napoli vissuti momenti altalenanti, senza feeling meglio lasciare”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri al Maradona, ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina del Napoli (dal luglio 2018 al dicembre 2019): “Tornare a Napoli mi fa ricordare il periodo vissuto qui, in una città meravigliosa. Ci sono stati momenti buoni, altri meno, ma l’esperienza è stata positiva. La partita è la più dura per noi in questo girone, ma la realtà è che siamo abituati: la maglia del Real Madrid pesa per noi e peserà anche per l’avversario”.



“Ho relazioni molto buone con tutti, anche qui. Ma quando tra un club e un allenatore il feeling non c’è più allora è meglio andare via, per il bene di tutti, anche per me che sono tornato nel club migliore al mondo”.

Fonte: gianlucadimarzio.com