Altafini: “Osimhen ama Napoli! Azzurri possono battere il Real, sul campionato…”

José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus nonché storica seconda voce di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi in particolare sul momento degli azzurri in quest’avvio di stagione, con uno sguardo anche all’imminente sfida di Champions contro il Real Madrid. Ecco le sue parole: “Nei miei anni c’erano 80mila persone allo stadio tutte le domeniche, era una coreografia pazzesca. Real Madrid al di fuori dei grandi campioni, credo che si possa battere. Vedo un Napoli che può vincere, e faremo tutti il tifo per gli azzurri in famiglia. Osimhen? Meno male che esistono campioni come Victor, che non pensa solo ai soldi o alle macchine. Lui ha amore per il Napoli e lo sta dimostrando. Mi hanno chiamato “core ‘ngrato” ma io non sono andato via spontaneamente, perché la verità è che il Napoli non mi ha trattenuto. Nel campionato italiano vince chi riesce a portare a casa i tre punti contro le piccole. Questo sarà un campionato molto strano e succederanno tante altre cose interessanti”.

