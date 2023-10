Serie A Femminile – La Roma Campione d’Italia fa poker con il Como women

Seconda giornata di campionato per il Como Women, che scende in campo allo stadio “Tre Fontane” di Roma contro la Roma, campione d’italia.

Alle 15:00 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-3-3: Korenciova, Cecotti, Cox, Rizzon, Lundorf, Hilaj, Vaitukaityte, Karlernäs, Baldi, Monnecchi e Sevenius. La Roma risponde con il 4-3-3: Korpela, Bartoli, Minami, Valdezate, Aigbogun, Giugliano, Greggi Kumagai, Giacinti, Haavi e Latorre.

Primo tempo: è la Roma a battere il calcio d’inizio, che cerca subito l’attacco e trova la rete al 4’ minuto con Kumagai che calcia rasoterra nell’angolo sinistro. La squadra di casa inizia con ritmi forti. Il Como Women inizia a reagire e trova la prima occasione su calcio d’angolo di Baldi, esce a vuoto Korpella e subito Lundorf colpisce il pallone di testa, ma finisce sul fondo. Sono diverse le occasioni per la Roma, che trova però una difesa ben strutturata, con Korenciova che blocca le avversarie e mantiene il risultato sull’ 1-0.

Nonostante gli alti ritmi delle giallorosse, il Como fa il massimo e diventa pericoloso con un Sevenius e Monnecchi. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Secondo tempo: ripresa più complicata per il Como Women, che fa la prima sostituzione del match e schiera Lipman al posto di Cox. Dopo diverse occasioni, la Roma raddoppia con Giacinti. Mister Bruzzano cambia ancora la formazione, schierando Arcangeli e portando a termine la partita di Baldi. Il Como cerca la reazione, con uno scambio a due tra Monnecchi e Martinovic, è proprio quest’ultima a cercare di arrivare sul pallone, che finisce sul fondo. Un finale da cardiopalma che vede la Roma segnare la terza rete con un tiro di Tomaselli e il Como reagire. Dopo solo un minuto, al 90’ è Martinovic a segnare, sfruttando l’errore difensivo di Aigbbogun e calciando dal limite dall’area. La Roma allo scadere del tempo segna la quarta rete con un tiro di Viens.

Al triplice fischio il risultato è di 4-1 e mister Bruzzano ha così commentato la partita: “Non era una partita facile contro la Roma campionessa d’Italia, ma le ragazze hanno dato il massimo. Da questa partita abbiamo imparato a gestire le emozioni. Alle ragazze prima della partita ho detto che per noi è una fortuna venire a giocare in un ambiente come il “Tre Fontane”, dove c’è tanto attaccamento alla squadra… Noi abbiamo iniziato a soffrire meno quando abbiamo iniziato a giocare di più, costruendo occasioni che sono un valore aggiunto per la squadra e per il nostro progetto”

Il capitano Giulia Rizzon ha dichiarato: “Nonostante il risultato, sono contenta della squadra. Come ho sempre detto il nostro percorso in Serie A è come una scala fatta da più gradini, per arrivare in alto non si può scavalcare ma bisogna fare un gradino alla volta… più si arriva in alto meglio è, ma questo sarà un nostro percorso di crescita”