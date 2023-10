Serie A femminile – 2° giornata- Napoli-Milan 0-1

CERCOLA- Al “Piccolo”, esordio casalingo per il Napoli femminile guidato da mister Seno in cerca di riscatto dopo il k.o. esterno nella prima giornata contro il Como (2-1). Anche il Milan cerca la prima vittoria stagionale dopo la sconfitta interna contro la Roma (2-4). La sfida si gioca alle 12.30

Pronti via, con le rossonere guidate da Ganz che ci provano al 16′: corner di Cernoia per il colpo di testa di Marinelli ma Bacic si rifugia in angolo. Dopo 4′, di gioco, la replica del Napoli non si fa attendere con la spagnola Lazaro. Nonostante l caldo, i ritmi del mach sono abbastanza alti. Nei due minuti di recupero, ci prova Chmielinski ma para Giuliani.

Nella ripresa, punizione per le ospiti con Cernoia che però scodella male in mezzo all’area per nessuno. Al 25′, forza fresche per Ganz con gli ingressi di Guagni e Laurent. Al 30′, occasionissima per le partenopee con Lazaro che anticipa il difensore Arnadottir ma conclude alto. Dopo 5′, seconda chance limpida per le azzurre con Banusic ma il suo piattone si spegne a lato della porta difesa da Giuliani. Al 40′, la terza opportunità d’oro per le padrone di casa che però, per l’ennesima volta, non capitalizzano con Del Estal che si f chiudere da Bergamaschi. Dopo 2′, tocca al Milan con Dompig che conclude da posizione defilatissima, brava Bacic a salvarsi in corner. Sono 7′ quelli assegnati dal direttore Gangi della sezione di Enna e al 6′ di etra-time succede quello che non ti aspetti con il vantaggio delle rossonere con la Laurent che, in mischia, scaraventa un pallone sotto la traversa, dinanzi all’attonito pubblico di casa che aveva gremito la tribuna. Termina 0-1 per il Milan che guadagna il primo successo stagionale, mentre il Napoli resta a quota zero punti, non demeritando anzi potendo far sua anche l’intera posta in palio, dinanzi ad una società blasonata come quella rossonera.

Il prossimo impegno per le ragazze di mister Seno sarà in trasferta contro la Fiorentina.

NAPOLI FEMMINILE – AC MILAN 0-1

Marcatrici: 96′ Laurent

Napoli (4-3-2-1): Bacic; Friedrichs (57′ Giacobbo), Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Pettenuzzo, Mauri (80′ Kajzba), Gallazzi; Banusic, Chmielinski (69′ Corelli); Lazaro (80′ Del Estal). A disp. Fabiano, Beretta, Veritti, Corell, Bertucci, Pellinghelli All. Seno

Milan (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Arnadottir (77′ Swaby), Fusetti, Thrige (67′ Guagni); Grimshaw, Cernoia (77′ Jonusaite), Mascarello (59′ Adami); Dompig, Staskova, Marinelli (67′ Laurent). A disp. Copetti, Piga, Arrigoni, K.Dubvova All. Ganz

Arbitro: Gangi

Ammonite: Bacic, Gallazzi