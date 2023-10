Rubrica – “C” Siamo: la Campania sulla plancia di comando, Sanniti ok

La Serie C vive la 6a giornata di campionato. Il girone del Sud non lesina emozioni e speranze, vista l’attuale classifica. La Juve Stabia comanda ora in solitario la graduatoria, battendo di misura al Menti, il Monopoli con la rete di Romeo al 71‘. Eppure le vespe sono state costruite per un altro campionato ma loro non lo sanno e continuano a stupire. Ad un solo punto di distanza sono tallonati dal Benevento che dopo la falsa partenza, ha trovato un andamento costante che l’ha portato fino a ridosso della capolista. Oggi è stata una giornata particolare, Benevento-Crotone evoca sfide passate dal gusto particolare e anche questa volta, il Vigorito non è rimasto deluso: al 57′ i calabresi erano avanti per 2-0, in virtù delle reti siglate da D’Ursi e Vitale. Poi in campo, entrano le streghe e la partita si ribalta, prima acciuffando il pareggio in 4 minuti con le reti di Simonetti al 61′ e di Pastina al 65′ e poi trovando la rete del sorpasso definitivo ancora di Simonetti al 75′. Al di sotto di Stabiesi e Sanniti, sorridono solo il Giugliano ed il Sorrento. La formazione dell’hinterland partenopeo dopo una serie di partite negative ed il conseguente esonero del tecnico Raffaele Di Napoli, senza aver ancora individuato il nome del sostituto, riesce a portare a casa un punto importante dal campo della Virtus Francavilla, agguantando il pareggio con De Sena al 64′ dopo esser andati sotto con la punizione di G.Giovinco. Come il Giugliano, anche il Sorrento ottiene un punto prezioso sul difficile campo dell’AZ Picerno; alla rete di Murano al 15′, risponde Ravasio al 50′ e per i rossoneri è ossigeno puro. Ora iniziano le note negative: l‘Avellino di Michele Pazienza cade a Messina per 1-0, decide Plescia, denotando ancora scarsa continuità, fattore normale nel nuovo percorso intrapreso. La Casertana cade per la prima volta, travolta dal Catania che imita i Campioni d’Italia, espugnando il Pinto per 4-0. La Turris è alla seconda sconfitta consecutiva, cadendo anche a Foggia per 2-1. Illusorio quello che si rivelerà essere, un momentaneo vantaggio, siglato da Scaccabarozzi al 70′, poi i satanelli ribaltano la partita con le reti di Embalo al 76′ e di Salines all’82’.

ACR MESSINA – AVELLINO 1-0 (1-0)

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Firenze (dal 68′ Zunno), Scafetta (dall’82’ Polito), Frisenna; Emmausso (dal 68′ Cavallo), Plescia, Ragusa (dal 52′ Buffa). A disposizione: De Matteis, Di Bella, Tropea, Pacciardi, Darini, Luciani, Zammit. Allenatore: Modica.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione (dal 26′ Mulè), Cionek; Cancellotti (dall’84’ Ricciardi), Varela (dall’84’ Marconi), Palmiero, Armellino, Tito (dal 60′ Sannipoli); Patierno (dal 60′ Gori), Sgarbi. A disposizione: Pane, Pizzella, Maisto, Pezzella, Tozaj. Allenatore: M.Pazienza.

Arbitro: Ancora di Roma 1

Marcatore: 30’ Plescia.

Espulsi: al 90′ Polito e Benedetti.

Ammoniti: Manetta, Fumagalli, Mulè, Cavallo, Zunno.

CASERTANA – CATANIA 0-4 (0-2)

CASERTANA (4-3-3) : Venturi; Calapai (dal 46′ Paglino), Celiento, Soprano, Fabbri (dal 26′ Anastasio); Casoli, Proietti, Toscano (dal 46′ Damian); Carretta (dal 46′ Tavernelli), Montalto (dal 57′ Taurino), Curcio. In panchina: Marfella, Trematerra, Damian, Tavernelli, Matese, Sciacca, Paglino, Taurino, Anastasio, Cadili. Allenatore: V.Cangelosi

CATANIA (4-3-3): Bethers, Castellini (dal 48′ Bouah), Curado, Silvestri, Mazzotta (dal 76′ Maffei; Zammarini, Quaini (dal 64′ Marsura), Rocca (dal 64′ Deli); Chiricò (dal 64′ Ladinetti), Di Carmine, Bocic. In panchina: Albertoni, Lorenzini, Maffei, Bouah, Ladinetti, Deli, Marsura, De Luca, Sarao. Allenatore: Tabbiani .

Arbitro: Valerio Crezzini (Siena)

Marcatori: Chirico’ al 7′, 56′ e Di Carmine al 25′, 46′

Ammoniti: Proietti, Ladinetti e Curcio

Espulso: Bocic

VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO 1-1 (1-0)

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Forte; Accardi (79’ Gavazzi), De Marino, Monteaguido; Di Marco (82’ Carella), Izzillo, Fornito (58’ Risolo), Biondi; Macca, Giovinco (79’ Zuppel); Artistico (82’ Polidori). A Disposizione: Carretta, Licatelli; Del Duca, Enyan, Fekete; Gavazzi, Latagliata; Vapore. Allenatore: Alberto Villa

Giugliano (3-4-1-2): Russo; Berman, Scognamiglio, Caldore; Rondinella (57’ Oviszach), Vogiatzis, Gladestony, Yabre (78’ Di Dio); Ciuferri; De Sena (78’ Stabile), Sorrentino (70’ Labriola). A Disposizione: Baldi; Aruta, De Francesco, Eyango, Grasso, Manrrique, Zullo. Allenatore: Francesco Ascione

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Marcatori: 45’ Giovinco, 64’ De Sena

Ammoniti: G.Giovinco, Accardi A., L.Sorrentino, Berman, De Sena, Vogiatzis.

BENEVENTO – CROTONE 3-2 (0-1)

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Pastina, Capellini (Simonetti 55′), Berra; El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato (dal 55’Ciano), Benedetti (dal 69′ R.Improta); A.Tello (dall’81’ Agazzi), A.Ferrante (dall’81’ A.Marotta). A disposizione: Nunziante, N.Manfredini; Alfieri, Masciangelo, Kubica, Rillo, Viscardi, Carfora, Bolsius, Ciciretti. Allenatore: M.Andreoletti

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono (dall’80’ Vuthaj), Gigliotti (dal 71′ Bove), Giron; Felippe, Petriccione (dall’80’ Tumminello); D’Ursi (dal 71’D’Errico), Vitale (dall’80’ Papini), Tribuzzi; Gomez. A disposizione: Lucano, D’Alterio; Crialese, Vinicius, Bruzzaniti, Rojas, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Pannitteri.Allenatore: L.Zauli

Arbitro: Nicola Sfira (Pordenone)

Marcatori: D’Ursi 26′; Vitale 56′; Simonetti 61′; Pastina 65′; Simonetti 75′

Ammoniti: Ferrante, Pinato, Vitale, Loiacono, Tribuzzi

FOGGIA – TURRIS 2-1 (0-0)

Foggia (3-5-2): Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Vezzoni (dall’80’ Papazov), Martini (dall’80’ Rossi), Marino, Schenetti (dall’87’ Vacca), Antonacci; Peralta (dall’87’ Idrissou), Tonin (dal 65’ Embalo). A disposizione: De Simone, Dalmasso; Riccardi, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Brancato. Allenatore: Cudini

Turris (3-4-3): Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum (dal 77’ Esempio), Scaccabarozzi (dal 77’ Pugliese), Franco, Contessa; Giannone (dal 66’ Matera), Maniero (dal 66’ De Felice), Nocerino (da 66’ D’Auria). A disposizione: Iuliano, Fasolino; Maestrelli, Musumeci, Burgio, Primicile, Guida, Pavone. Allenatore: Caneo

Arbitro: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

Marcatori: 70′ Scaccabarozzi, 76′ Embalo, 82′ Salines

Ammoniti: Carillo, Antonacci, Marino, Giannone, Miceli, De Felice, Esempio

JUVE STABIA – MONOPOLI 1-0 (0-0)

JUVE STABIA (5-3-2): Ngagne; Andreoni, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (dall’83’ Folino); Romeo (dall’83’ Erradi B.), Buglio (dall’88’ Gerbo), Leone, Candellone (dall89′ Rovaglia), Piscopo (dal 65′ Piovanello). A disposizione: Esposito M., Signorini A., D’Amore, Guarracino, La Rosa, Marranzino, Maselli, Meli, Picardi, Vimercati. Allenatore: G.Pagliuca.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio P., Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (dall80′ De Santis M.), Iaccarino; Borello, Starita, D’Agostino G. (dall86′ Peschetola); Spalluto (dal 65′ Santaniello). A disposizione: Alloj, Botis, Angileri, Cristallo, Dibenedetto, Fornasier, Mazzotta, Piarulli, Simone, Sorgente. Allenatore: F.Tomei

Arbitro: Daniele Virgilio (Trapani)

Marcatori: 71′ Romeo F.

Ammonizioni: Mignanelli, Romeo F., Bellich, Erradi, Iaccarino, Santaniello

AZ PICERNO – SORRENTO 1-1 (1-0)

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo (46’ Pitarresi); Vitali (64’ Ceccarelli), Albadoro (46’ De Cristofaro), E. Esposito (80’ Diop); Murano.A disp.: Summa, A. Esposito, Gilli, Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Graziani. Allenatore: Longo

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo (86’ La Monica), De Francesco (76’ Bonavolontà), Vitale (76’ Petito); Badje (67’ Messori), Ravasio, Scala. A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Colombini, Vitiello, Kone, Caravaca. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Enrico Cappai (Cagliari)

Marcatori: 15’ Murano, 50’ Ravasio

Ammoniti: Gallo, Novella, Vitali, De Cristofaro, Messori, Maiuri dalla panchina