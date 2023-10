Resoconto 2° giornata- serie B

La seconda giornata di B, si parte con l’anticipo del sabato tra Lazio e Genoa, con le biancocelesti di Grassadonia che calano il tris alle liguri di mister Filippini, con le marcature di Moraca, Goldoni e Gomes.

Factory della Comunicazione

Nella giornata di domenica, seconda vittoria consecutiva per la Ternana di Melillo sul Ravenna (0-5): tripletta di Pirone, Tarantino e Petrara calano la “manita”. Vince anche il Parma sul campo della Freedom (Ambrosi su penalty Kongouli) per le ducali di mister Colantuono. 4 punti per il Bologna che impatta con la Res nella sfida tra neopromosse nell’unico pari di giornata (2-2): doppietta di De Biase per le ragazze di Bragantini; Nagni e Naydenlova Emilova per l Res Roma che conquista il suo primo punto in B. Primo successo stagionale per il Cesena di Conte che batte il Brescia con un secco 3-0: Sechi, Jansen e Costa. Vince a domicilio anche il Chievo (3-1) sull’Arezzo: primo successo stagionale per le clivensi che porta le firme di Landa, Picchi e Peddio; di capitan Razzolini la rete della bandiera. Primi 3 punti stagionali anche per il San Marino che in trasferta ha la meglio sul Tavagnacco con la doppietta di Barbieri; di Uzqueda la rete per le friulane. “Manita” dell’Hellas sul campo del Pavia (2-5), col primo successo stagionale per Pachera. Poker di Rognoni e Pasini per le ospiti.

Classifica

Ternana, Lazio e Parma 6 punti ; Bologna 4; Hellas, Cesena, Arezzo, Chievo, Genoa, San Marino, Pavia, Brescia 3; Res 1; Tavagnacco, Ravenna, Freedom 0.